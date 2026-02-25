İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Azərbaycanda növbəti kiberdiplomatiya konfransına hazırlıq gedir

    İKT
    • 25 fevral, 2026
    • 12:38
    Azərbaycanda növbəti kiberdiplomatiya konfransına hazırlıq gedir

    Azərbaycanda kiberdiplomatiya üzrə beynəlxalq konfrans bu ilin sonunda keçirilə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin Baş İdarə rəisinin müavini Tural Məmmədov "Azərbaycanda kibertəhlükəsizlik sahəsində qanunvericilik" adlı tədbirdə bildirib.

    "Biz Kiberdiplomatiya üzrə beynəlxalq konfransı iki ildən bir keçiririk. Ümid edirəm ki, növbəti konfrans bu ilin sonunda baş tutacaq", - o qeyd edib.

    T.Məmmədovun sözlərinə görə, qurum bu konfransla yanaşı, Cyber Festival da təşkil edir.

    "Festival çərçivəsində konfrans, sərgi, təlimlər və müxtəlif komandalar üçün kiberyarışlar keçirilir. Bundan başqa, biz dövlət orqanları üçün qrafikdən asılı olaraq ildə iki, üç və ya dörd dəfə CISO görüşləri keçiririk. Bu görüşlərdə təqdimatlar nümayiş olunur, informasiya təhlükəsizliyi məsələləri, mövcud təhdidlər və risklər, habelə onların aradan qaldırılması yolları müzakirə edilir", - rəis müavini əlavə edib.

    Kiberdiplomatiya Tural Məmmədov Cyber Festival
    В Азербайджане готовятся к очередной конференции по кибердипломатии
    Azerbaijan preparing for another conference on cyber diplomacy

    Son xəbərlər

    13:14

    AMEA-nın Qarabağ elmi bölməsi yaradılacaq

    Elm və təhsil
    13:12

    Qazaxıstanda "Su-30SM" qırıcısı qəzaya uğrayıb

    Region
    13:06

    Azərbaycan qarğıdalı idxalını 62 %-dən çox azaldıb

    ASK
    13:06

    Ukrayna Rusiyanın kimya zavoduna hücum edib, dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:03

    Ceyhun Əmrahov dünya çempionatında qızıl medal hədəfləyir

    Fərdi
    12:53

    Tbilisi, Kaxeti və Kvemo Kartlidə saxta terror mesajları yayan şübhəlilər saxlanılıb

    Region
    12:41

    Yaqub Mahmudov: "Türkdilli dövlətlər" ifadəsindən əl çəkmək lazımdır

    Elm və təhsil
    12:38

    Luvr muzeyinin yeni direktoru Kristof Leribo olacaq

    Digər ölkələr
    12:38

    Azərbaycanda növbəti kiberdiplomatiya konfransına hazırlıq gedir

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti