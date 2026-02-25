В Азербайджане готовятся к очередной конференции по кибердипломатии

Международная конференция по кибердипломатии может состояться в конце текущего года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов на мероприятии "Законодательство в области кибербезопасности в Азербайджане".

"Мы проводим Международную конференцию по кибердипломатии раз в два года. Надеюсь, что следующая состоится в конце этого года", - отметил он.

По словам Т. Мамедова, помимо данной конференции ведомство организует и Cyber Festival.

"В рамках фестиваля проходят конференция, выставка, тренинги и киберсоревнования для различных команд. Кроме того, мы регулярно проводим встречи CISO для государственных органов - два, три или четыре раза в год, в зависимости от графика. На этих встречах представляются презентации, обсуждаются вопросы информационной безопасности, существующие угрозы и риски, а также пути их преодоления", - добавил замначальника.