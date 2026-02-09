Жители Тертера пытались продать почти 150 кг конины под видом говядины

В Тертерском районе пресечена попытка реализации крупной партии конины под видом говядины.

Как сообщает Report, непригодное к употреблению мясо было обнаружено в хлеву в селе Бурдж в ходе совместного рейда сотрудников местного управления Агентства пищевой безопасности (АПБА) и полиции.

Хлев принадлежит местному жителю Туралу Джафарову. В ходе проверки выявлено 146,8 кг отделенного от костей мяса лошади, признанного непригодным для потребления, а также одна лошадиная голова и кости.

В ходе расследования установлено, что жители села Сеймур Мамедов и Гасан Джафарли доставили лошадь в хлев, где вместе с мясником Сейфаддином Гулиевым произвели ее убой и расфасовали мясо по пакетам. По их словам, конину планировалось отправить в Баку Эльмеддину Джафарову для последующей реализации под видом говядины.

Образцы мяса изъяты и помещены на хранение в холодильный склад. По факту продолжается расследование.