    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Экология
    • 27 января, 2026
    • 12:40
    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Температура воздуха составит ночью 2-4, днем 5-9 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 768 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

    В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако к вечеру в некоторых местах временами возможны осадки, ожидается снег. В отдельных местах есть вероятность усиления осадков. Временами будет туман. Западный ветер усилится в некоторых горных и предгорных районах.

    Температура воздуха составит ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, в высокогорных районах 11-13 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

    Ночью и утром в некоторых горных районах есть вероятность обледенения дорог.

