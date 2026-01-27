Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 2-4, днем 5-9 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 768 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако к вечеру в некоторых местах временами возможны осадки, ожидается снег. В отдельных местах есть вероятность усиления осадков. Временами будет туман. Западный ветер усилится в некоторых горных и предгорных районах.

Температура воздуха составит ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, в высокогорных районах 11-13 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах есть вероятность обледенения дорог.