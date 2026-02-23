Казахстан и Франция запускают активную фазу строительства ВЭС мощностью 1 ГВт

Казахстан и Франция переходят к активной фазе реализации одного из крупнейших проектов в сфере возобновляемой энергетики - ветровой электростанции "Мирный" мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в Министерство энергетики Казахстана.

Проект обсуждался в ходе встречи министра энергетики Ерлана Аккенженова с руководством TotalEnergies, включая старшего вице-президента по Азиатско-Тихоокеанскому региону Мансура Жакупова и главу компании в Казахстане Фруде Юнеса.

По информации ведомства, ВЭС "Мирный" является ключевым элементом двустороннего сотрудничества Казахстана и Франции в сфере декарбонизации, закрепленного специальным межправительственным соглашением. Уникальность проекта заключается в гибридной модели: станция будет оснащена системой накопления электроэнергии мощностью 300 МВт и емкостью 600 МВт·ч, что обеспечит стабильную выдачу мощности в энергосистему.

В рамках проекта также планируется строительство порядка 280 км высоковольтных линий электропередачи для подключения к подстанциям "ЮКГРЭС" и "ШУ".

В Минэнерго подчеркнули, что реализация инициативы внесет значительный вклад в достижение целей Казахстана по углеродной нейтральности, укрепит энергетическую безопасность региона и будет способствовать развитию технологических компетенций в секторе ВИЭ.