    Казахстан и Франция запускают активную фазу строительства ВЭС мощностью 1 ГВт

    В регионе
    • 23 февраля, 2026
    • 17:06
    Казахстан и Франция запускают активную фазу строительства ВЭС мощностью 1 ГВт

    Казахстан и Франция переходят к активной фазе реализации одного из крупнейших проектов в сфере возобновляемой энергетики - ветровой электростанции "Мирный" мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в Министерство энергетики Казахстана.

    Проект обсуждался в ходе встречи министра энергетики Ерлана Аккенженова с руководством TotalEnergies, включая старшего вице-президента по Азиатско-Тихоокеанскому региону Мансура Жакупова и главу компании в Казахстане Фруде Юнеса.

    По информации ведомства, ВЭС "Мирный" является ключевым элементом двустороннего сотрудничества Казахстана и Франции в сфере декарбонизации, закрепленного специальным межправительственным соглашением. Уникальность проекта заключается в гибридной модели: станция будет оснащена системой накопления электроэнергии мощностью 300 МВт и емкостью 600 МВт·ч, что обеспечит стабильную выдачу мощности в энергосистему.

    В рамках проекта также планируется строительство порядка 280 км высоковольтных линий электропередачи для подключения к подстанциям "ЮКГРЭС" и "ШУ".

    В Минэнерго подчеркнули, что реализация инициативы внесет значительный вклад в достижение целей Казахстана по углеродной нейтральности, укрепит энергетическую безопасность региона и будет способствовать развитию технологических компетенций в секторе ВИЭ.

    Казахстан Франция ВЭС Жамбыльская область Минэнерго Казахстана TotalEnergies

