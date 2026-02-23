Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Сумгайыте обнаружен неразорвавшийся снаряд

    Происшествия
    • 23 февраля, 2026
    • 17:22
    В Сумгайыте обнаружен неразорвавшийся снаряд

    В Сумгайыте на улице Иншаатчылар рядом с алюминиевым заводом обнаружен пушечный снаряд.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, на место обнаружения боеприпаса незамедлительно была направлена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

    В ходе осмотра территории был обнаружен 130-мм осколочно-фугасный снаряд.

    Боеприпас был вывезен с территории для последующей нейтрализации специалистами группы быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

    В прилегающей местности других опасных либо подозрительных предметов обнаружено не было.

    Сумгайыт снаряд МЧС Азербайджана
    Sumqayıtda partlamamış top mərmisi tapılıb

