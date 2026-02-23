В Сумгайыте обнаружен неразорвавшийся снаряд
Происшествия
- 23 февраля, 2026
- 17:22
В Сумгайыте на улице Иншаатчылар рядом с алюминиевым заводом обнаружен пушечный снаряд.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, на место обнаружения боеприпаса незамедлительно была направлена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
В ходе осмотра территории был обнаружен 130-мм осколочно-фугасный снаряд.
Боеприпас был вывезен с территории для последующей нейтрализации специалистами группы быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
В прилегающей местности других опасных либо подозрительных предметов обнаружено не было.
