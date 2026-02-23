В Сумгайыте обнаружен неразорвавшийся снаряд

В Сумгайыте на улице Иншаатчылар рядом с алюминиевым заводом обнаружен пушечный снаряд.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, на место обнаружения боеприпаса незамедлительно была направлена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра территории был обнаружен 130-мм осколочно-фугасный снаряд.

Боеприпас был вывезен с территории для последующей нейтрализации специалистами группы быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В прилегающей местности других опасных либо подозрительных предметов обнаружено не было.