İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Sumqayıtda partlamamış top mərmisi tapılıb

    Hadisə
    • 23 fevral, 2026
    • 16:42
    Sumqayıtda partlamamış top mərmisi tapılıb

    Sumqayıt şəhərində partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin İnşaatçılar küçəsində, Sumqayıt Alüminium Zavodunun qarşısında yol kənarında qeydə alınıb.

    Əraziyə baxış zamanı 1 ədəd 130 mm-lik yivli top mərmisi aşkar edilib.

    Tapıntı ilə bağlı aidiyyəti qurumlara məlumat verilib və əraziyə müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi üçün mütəxəssislər cəlb olunub.

    Mərmi aidiyyatı üzrə təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Sumqayıt Top mərmisi hadisə

    Son xəbərlər

    16:47

    Trampın Latın Amerikası əməliyyatı: Venesuela, Meksikadan sonra Kuba və Kolumbiyadır? - ŞƏRH

    Analitika
    16:44

    "InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz

    Maliyyə
    16:42

    Kanada Baş naziri Hindistan, Avstraliya və Yaponiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    16:42

    Sumqayıtda partlamamış top mərmisi tapılıb

    Hadisə
    16:40

    Astarada narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    16:40

    Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu cari mövsüm dördüncü dəfə qırmızı vərəqə görüb

    Futbol
    16:23
    Foto

    Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanmayıb- RƏSMİ

    Sağlamlıq
    16:23

    Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    16:22

    Naxçıvanda 2015-2020-ci illərdə imzalanmış 10 fərman ləğv edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti