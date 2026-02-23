Sumqayıtda partlamamış top mərmisi tapılıb
Hadisə
- 23 fevral, 2026
- 16:42
Sumqayıt şəhərində partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin İnşaatçılar küçəsində, Sumqayıt Alüminium Zavodunun qarşısında yol kənarında qeydə alınıb.
Əraziyə baxış zamanı 1 ədəd 130 mm-lik yivli top mərmisi aşkar edilib.
Tapıntı ilə bağlı aidiyyəti qurumlara məlumat verilib və əraziyə müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi üçün mütəxəssislər cəlb olunub.
Mərmi aidiyyatı üzrə təhvil verilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
16:47
Trampın Latın Amerikası əməliyyatı: Venesuela, Meksikadan sonra Kuba və Kolumbiyadır? - ŞƏRHAnalitika
16:44
"InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analizMaliyyə
16:42
Kanada Baş naziri Hindistan, Avstraliya və Yaponiyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
16:42
Sumqayıtda partlamamış top mərmisi tapılıbHadisə
16:40
Astarada narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən qadın saxlanılıbHadisə
16:40
Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu cari mövsüm dördüncü dəfə qırmızı vərəqə görübFutbol
16:23
Foto
Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanmayıb- RƏSMİSağlamlıq
16:23
Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılırXarici siyasət
16:22