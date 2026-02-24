İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 24 fevral, 2026
    • 05:32
    Tramp İranla nüvə sazişi bağlamağa üstünlük verəcəyini bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Tehranla nüvə proqramı ilə bağlı razılığa gəlməyə üstünlük verəcəyini bildirib, lakin yenidən İslam Respublikasına qarşı güc tətbiq etməklə hədələyib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı "Truth Social" sosial şəbəkəsində verib.

    "Qərarı mən qəbul edirəm, mən razılaşma əldə etməməkdənsə, razılaşma əldə etməyi üstün tuturam və əgər biz razılaşma əldə etməsək, bu ölkə və təəssüf ki, onun xalqı üçün çox pis bir gün olacaq. Çünki onlar böyük və gözəldirlər və onlara qarşı belə bir pis şey baş verməməlidir", - Amerika lideri ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyat ehtimalına toxunaraq yazıb.

