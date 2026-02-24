Tramp İranla nüvə sazişi bağlamağa üstünlük verəcəyini bildirib
Digər ölkələr
- 24 fevral, 2026
- 05:32
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Tehranla nüvə proqramı ilə bağlı razılığa gəlməyə üstünlük verəcəyini bildirib, lakin yenidən İslam Respublikasına qarşı güc tətbiq etməklə hədələyib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı "Truth Social" sosial şəbəkəsində verib.
"Qərarı mən qəbul edirəm, mən razılaşma əldə etməməkdənsə, razılaşma əldə etməyi üstün tuturam və əgər biz razılaşma əldə etməsək, bu ölkə və təəssüf ki, onun xalqı üçün çox pis bir gün olacaq. Çünki onlar böyük və gözəldirlər və onlara qarşı belə bir pis şey baş verməməlidir", - Amerika lideri ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyat ehtimalına toxunaraq yazıb.
Son xəbərlər
06:18
ABŞ "B-21 Raider" bombardmançılarının istehsalını sürətləndirəcəkDigər ölkələr
05:45
ABŞ, Kanada və Danimarka Arktikada təlimlər keçirirDigər ölkələr
05:32
Tramp İranla nüvə sazişi bağlamağa üstünlük verəcəyini bildiribDigər ölkələr
05:08
İran XİN: ABŞ ilə razılaşma sanksiyaların ləğvini də əhatə etməlidirRegion
04:57
Bart ten Bruk: Xocalı kimi faciələr təkrarlanmamalıdırXarici siyasət
04:41
Meksikada iğtişaşlar zamanı həbsxanadan 23 məhbus qaçıbDigər ölkələr
04:28
Fransa siyasətçisi: Artıq Parisə hörmət olunmurDigər ölkələr
04:16
Haaqa merinin müavini: Xocalı qurbanlarının abidəsi sülh üçün vacib mesaj göndərirXarici siyasət
03:58