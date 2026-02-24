Трамп заявил, что предпочел бы заключить ядерную сделку с Ираном
Другие страны
- 24 февраля, 2026
- 04:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы достичь договоренностей с Тегераном по его ядерной программе, однако вновь пригрозил исламской республике силовыми мерами.
Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.
"Решение принимаю я, я бы предпочел заключить сделку, чем ее не заключать, и если мы ее не заключим, этот день будет очень плохим для этой страны и, к сожалению, для ее народа. Поскольку они великие и замечательные, и с ними не должно случиться чего-то столь плохого", - написал американский лидер, имея в виду возможность военных действий против Ирана со стороны США.
