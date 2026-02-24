İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    24 fevral, 2026
    • 06:18
    ABŞ B-21 Raider bombardmançılarının istehsalını sürətləndirəcək

    ABŞ-nin "Northrop Grumman" şirkəti və ölkənin Hərbi Hava Qüvvələri "B-21 Raider" strateji bombardmançısının istehsalını sürətləndirməyi planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə şirkətin açıqlamasında bildirilir.

    Şirkətin baş direktoru Keti Uorden bildirib ki, "Northrop Grumman" rəqəmsal dizayn və istehsal infrastrukturuna 5 milyard dollardan çox sərmayə qoyub və B-21-i daha sürətli istehsal etməyə hazırdır.

    Onun sözlərinə görə, inkişaf və istehsal proqramı bu bombardmançı təyyarələr üçün yaxşı nəticələr göstərir. İlk "B-21 Raider"in 2027-ci ildə Cənubi Dakotadakı Ellsuort hava bazasına göndərilməsi gözlənilir.

    ABŞ-nin Hərbi Hava Qüvvələri istehsal gücünü genişləndirmək üçün "Northrop Grumman" ilə razılaşmalar əldə etdiyini açıqlayıb.

    "Bu razılaşmalar illik istehsal gücünü 25 % artırmaqla, çatdırılma cədvəllərini azaltmaqla təsdiq edilmiş satınalma planını sürətləndirir, eyni zamanda keyfiyyət və xərc nəzarətini qoruyur", - bəyanatda deyilir.

