Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Northrop Grumman и ВВС США ускорят производство бомбардировщиков B-21 Raider

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 05:45
    Northrop Grumman и ВВС США ускорят производство бомбардировщиков B-21 Raider

    Американская корпорация Northrop Grumman и ВВС США планируют ускорить производство стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

    "Northrop Grumman инвестировала более $5 млрд в цифровое проектирование и производственную инфраструктуру, и мы готовы выпускать B-21 быстрее", - заявила генеральный директор корпорации Кэти Уорден.

    По ее словам, программа разработки и производства этих бомбардировщиков демонстрирует хорошие результаты. Ожидается, что первый B-21 Raider поступит на авиабазу Эллсуорт в штате Южная Дакота в 2027 году.

    В ВВС США сообщили, что достигли договоренностей с Northrop Grumman о наращивании производственных мощностей.

    "Эти договоренности позволяют ускорить утвержденный план закупок за счет увеличения годовых производственных мощностей на 25%, сокращения сроков поставок при сохранении контроля качества и стоимости", - говорится в заявлении.

    Northrop Grumman ВВС США B-21 Raider

    Последние новости

    05:45

    Northrop Grumman и ВВС США ускорят производство бомбардировщиков B-21 Raider

    Другие страны
    05:17

    США, Канада и Дания проводят учения в Арктике

    Другие страны
    04:59

    Трамп заявил, что предпочел бы заключить ядерную сделку с Ираном

    Другие страны
    04:22

    МИД Ирана: Сделка с США должна включать снятие санкций

    В регионе
    04:03

    Барт тен Брук: Трагедии, подобные Ходжалы, не должны повторяться

    Внешняя политика
    03:53

    В Мексике во время беспорядков из тюрьмы сбежали 23 заключенных

    Другие страны
    03:47

    Французский политик Филиппо: Париж больше не пользуется уважением

    Другие страны
    03:10

    Заммэра Гааги: Памятник жертвам Ходжалинской трагедии несет важное послание о мире

    Внешняя политика
    02:56

    Фуад Октай: Напряженность между США и Ираном ведет регион к неопределенности

    В регионе
    Лента новостей