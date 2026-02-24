Northrop Grumman и ВВС США ускорят производство бомбардировщиков B-21 Raider

Американская корпорация Northrop Grumman и ВВС США планируют ускорить производство стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

"Northrop Grumman инвестировала более $5 млрд в цифровое проектирование и производственную инфраструктуру, и мы готовы выпускать B-21 быстрее", - заявила генеральный директор корпорации Кэти Уорден.

По ее словам, программа разработки и производства этих бомбардировщиков демонстрирует хорошие результаты. Ожидается, что первый B-21 Raider поступит на авиабазу Эллсуорт в штате Южная Дакота в 2027 году.

В ВВС США сообщили, что достигли договоренностей с Northrop Grumman о наращивании производственных мощностей.

"Эти договоренности позволяют ускорить утвержденный план закупок за счет увеличения годовых производственных мощностей на 25%, сокращения сроков поставок при сохранении контроля качества и стоимости", - говорится в заявлении.