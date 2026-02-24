İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İran XİN: ABŞ ilə razılaşma sanksiyaların ləğvini də əhatə etməlidir

    Region
    • 24 fevral, 2026
    • 05:08
    İran XİN: ABŞ ilə razılaşma sanksiyaların ləğvini də əhatə etməlidir

    ABŞ-nin İrana qarşı sanksiyalarının ləğvi Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranın nizamlanması üçün mümkün olan hər hansı razılaşmanın məcburi hissəsi olmalıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi İsmail Baqai bildirib.

    "İstənilən sazişin və ya razılaşmanın elementlərinə gəldikdə - son adından asılı olmayaraq - belə müqavilənin əsasının sanksiyaların ləğvi olacağı tamamilə aydındır.

    Bunun müqabilində İran özünün nüvə proqramının heç vaxt hərbiləşdirməyə yönəlməməsini təmin etmək üçün addımlar atacaq", - Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti diplomatın sözlərini sitat gətirib.

    Baqainin sözlərinə görə, bu iki komponent hər iki tərəf tərəfindən nəzərdən keçirilə və qəbul edilə bilən hər hansı razılaşmanın əsasını təşkil edir.

    İran ABŞ nüvə razılaşması
    МИД Ирана: Сделка с США должна включать снятие санкций

    Son xəbərlər

    06:18

    ABŞ "B-21 Raider" bombardmançılarının istehsalını sürətləndirəcək

    Digər ölkələr
    05:45

    ABŞ, Kanada və Danimarka Arktikada təlimlər keçirir

    Digər ölkələr
    05:32

    Tramp İranla nüvə sazişi bağlamağa üstünlük verəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    05:08

    İran XİN: ABŞ ilə razılaşma sanksiyaların ləğvini də əhatə etməlidir

    Region
    04:57

    Bart ten Bruk: Xocalı kimi faciələr təkrarlanmamalıdır

    Xarici siyasət
    04:41

    Meksikada iğtişaşlar zamanı həbsxanadan 23 məhbus qaçıb

    Digər ölkələr
    04:28

    Fransa siyasətçisi: Artıq Parisə hörmət olunmur

    Digər ölkələr
    04:16

    Haaqa merinin müavini: Xocalı qurbanlarının abidəsi sülh üçün vacib mesaj göndərir

    Xarici siyasət
    03:58

    UTX: Lvovda terror aktı üzrə cinayət işində ikinci şübhəli var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti