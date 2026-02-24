МИД Ирана: Сделка с США должна включать снятие санкций

Отмена санкций США против Ирана должна быть обязательной частью любого возможного соглашения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Что касается элементов любого соглашения или сделки - независимо от того, какое название в итоге будет выбрано, - совершенно ясно, что основной частью такого соглашения станет отмена санкций. Взамен Иран предпримет шаги, чтобы гарантировать, что иранская ядерная программа никогда не будет направлена на милитаризацию", - цитирует дипломата пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

По словам Багаи, "эти два компонента являются основой любого соглашения, которое может быть рассмотрено и принято обеими сторонами".