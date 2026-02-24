Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Французский политик Филиппо: Париж больше не пользуется уважением

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 03:47
    Французский политик Филиппо: Париж больше не пользуется уважением

    Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал отсутствие посла США на вызове в МИД Франции, назвав это проявлением неуважения к стране.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

    "Несуверенная, а значит, слабая Франция, управляемая не заслуживающим почета правительством, больше не пользуется уважением!" - написал Филиппо.

    Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вызвал американского посла в Париже Чарльза Кушнера в МИД страны из-за публикации дипмиссией призыва расследовать смерть правого активиста Кантена Деранка, однако дипломат проигнорировал запрос.

    По информации AFP, Барро намерен ввести для Кушнера ограничения на прямые контакты с членами правительства Франции.

