Французский политик Филиппо: Париж больше не пользуется уважением

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал отсутствие посла США на вызове в МИД Франции, назвав это проявлением неуважения к стране.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

"Несуверенная, а значит, слабая Франция, управляемая не заслуживающим почета правительством, больше не пользуется уважением!" - написал Филиппо.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вызвал американского посла в Париже Чарльза Кушнера в МИД страны из-за публикации дипмиссией призыва расследовать смерть правого активиста Кантена Деранка, однако дипломат проигнорировал запрос.

По информации AFP, Барро намерен ввести для Кушнера ограничения на прямые контакты с членами правительства Франции.