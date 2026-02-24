Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Заммэра Гааги: Памятник жертвам Ходжалинской трагедии несет важное послание о мире

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 03:10
    Заммэра Гааги: Памятник жертвам Ходжалинской трагедии несет важное послание о мире

    Этот памятник погибшим в Ходжалы передает важное послание о необходимости помнить прошлое и в то же время смотреть в будущее, чтобы жить в мире.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом азербайджанским журналистам в Гааге заявила заместитель мэра города Саския Брёйнес.

    "В Ходжалы произошли ужасные события, поэтому важно помнить об этом. Важно каждый день помнить о том, что произошло в прошлом, но также смотреть в будущее и думать о том, как жить вместе в мире. Я думаю, это важное послание в наши дни", - сказала она.

    По словам Брёйнес, важно, что такой памятник установлен в Гааге и, насколько ей известно, он является единственным в Европе.

    "И мы рады, что можем принимать в Гааге гостей, которые хотят почтить память погибших. Мы также стараемся приходить сюда каждый год", - отметила она.

