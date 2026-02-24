Заммэра Гааги: Памятник жертвам Ходжалинской трагедии несет важное послание о мире

Этот памятник погибшим в Ходжалы передает важное послание о необходимости помнить прошлое и в то же время смотреть в будущее, чтобы жить в мире.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом азербайджанским журналистам в Гааге заявила заместитель мэра города Саския Брёйнес.

"В Ходжалы произошли ужасные события, поэтому важно помнить об этом. Важно каждый день помнить о том, что произошло в прошлом, но также смотреть в будущее и думать о том, как жить вместе в мире. Я думаю, это важное послание в наши дни", - сказала она.

По словам Брёйнес, важно, что такой памятник установлен в Гааге и, насколько ей известно, он является единственным в Европе.

"И мы рады, что можем принимать в Гааге гостей, которые хотят почтить память погибших. Мы также стараемся приходить сюда каждый год", - отметила она.