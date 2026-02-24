Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 05:17
    США, Канада и Дания проводят учения в Арктике

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование ВС США сообщили о начале совместных с Канадой и Данией учений в Арктике.

    Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте Северного командования Вооруженных сил США.

    Отмечается, что полевые учения ARCTIC EDGE 2026 проходят с 23 февраля по 13 марта в различных районах - от Аляски до Гренландии.

    В маневрах принимают участие Дания, Канада, Национальная гвардия Аляски, а также межведомственные партнеры США, включая ФБР и Береговую охрану.

    Сообщается, что учения направлены на повышение готовности, демонстрацию возможностей и укрепление взаимодействия между партнерами США в Арктическом регионе.

    В числе задач - отработка защиты от крылатых ракет, противодействие беспилотникам, а также тренировка навыков выживания и передвижения в арктических условиях.

