Трамп: Я не большой поклонник Зеленского

Президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), заявив, что подобные действия способствуют росту мировых цен на нефть.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.

Трамп подтвердил, что ранее просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, и выразил недовольство действиями украинского президента.

"Если Зеленский снова наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, то все, чего он добивается, - повышения мировых цен на нефть. Я считаю это позором. Есть множество других целей, которые можно атаковать", - заявил он.

По словам главы Белого дома, удары по предприятиям, производящим дизтопливо, наносят ущерб мировому рынку, поскольку эта продукция необходима многим странам.

Американский президент также раскритиковал позицию Зеленского относительно мирного урегулирования российско-украинского конфликта. "Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет заключить соглашение, но на самом деле это не так. Я не большой поклонник Зеленского", - отметил Трамп.

Он также выразил сомнение в возможности достижения мирного соглашения при участии нынешнего украинского руководства.

При этом Трамп отметил, что российско-украинская война должна завершиться в ближайшее время, однако переговорный процесс осложняется личными отношениями президентов двух стран.

"Путин ненавидит Зеленского, а Зеленский ненавидит Путина. Когда между людьми существует такая ненависть, очень трудно о чем-либо договориться", - подчеркнул он.

Трамп добавил, что, по его мнению, обе стороны заинтересованы в прекращении боевых действий, однако договориться с Зеленским сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.