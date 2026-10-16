ММ: Масштабы гибридных атак иностранных акторов против Азербайджана значительно возросли

Временная комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами распространила заявление в связи с гибридными атаками против Азербайджана.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что становление Азербайджана в качестве средней державы под мудрым руководством президента Ильхама Алиева, его решительная внешняя политика, рост международного авторитета из года в год, вклад в международную энергетическую безопасность, стратегическое значение страны в региональных транзитных коридорах, а также внутриполитическая и экономическая стабильность значительно увеличили масштабы гибридных атак против Азербайджана со стороны иностранных акторов.

Отмечено, что на фоне продолжающейся войны и напряженности в регионе, Азербайджан, которую характеризуют как остров стабильности, в последнее время подвергается религиозно-идеологическим провокациям, скоординированным информационным операциям и кибератакам.

"Под предлогом различных свобод мишенью становятся многовековые национально-духовные и мультикультурные ценности нашего народа, а также религиозные убеждения, при этом посредством деструктивной деятельности чуждые обществу идеологии представляются людям как правильный путь, чтобы подорвать само понятие истины в обществе.

В ходе совместного с соответствующими государственными органами расследования было установлено, что операции влияния, направленные на манипулирование общественным мнением, усиление поляризации в обществе и подрыв доверия к государственным структурам, а также кибератаки и террористические провокации осуществляются агентами влияния и скрытыми организациями внутри страны и за рубежом, а в цифровом пространстве - хакерскими группами, иностранными СМИ, реальными и фейковыми аккаунтами, а также ботами", - говорится в заявлении.

В комиссии заявили, что действующие на территории дружественных и соседних стран силы распространяют дезинформацию через цифровые платформы и пытаются создавать этнические, религиозные и политические линии раскола в азербайджанском обществе.

Согласно заявлению, для манипулирования общественным мнением используются алгоритмически управляемые публикации, "эхо-камеры" и "информационные пузыри", которые способствуют распространению ложной и вредоносной информации среди целевых аудиторий.

В комиссии подчеркнули, что, несмотря на масштаб этих действий, азербайджанское общество не поддалось провокациям и поддержало меры государства.

"Временная комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами, соответствующие комитеты и структурные подразделения Аппарата, а также государственные органы успешно противодействуют этим гибридным атакам и впредь не оставят без ответа любые подобные действия", - говорится в заявлении.

Комиссия также выразила благодарность гражданам дружественных и соседних стран за объективную позицию в отношении антиазербайджанской деятельности.