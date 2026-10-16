Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    ММ: Масштабы гибридных атак иностранных акторов против Азербайджана значительно возросли

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 09:22
    ММ: Масштабы гибридных атак иностранных акторов против Азербайджана значительно возросли

    Временная комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами распространила заявление в связи с гибридными атаками против Азербайджана.

    Как сообщает Report, в заявлении говорится, что становление Азербайджана в качестве средней державы под мудрым руководством президента Ильхама Алиева, его решительная внешняя политика, рост международного авторитета из года в год, вклад в международную энергетическую безопасность, стратегическое значение страны в региональных транзитных коридорах, а также внутриполитическая и экономическая стабильность значительно увеличили масштабы гибридных атак против Азербайджана со стороны иностранных акторов.

    Отмечено, что на фоне продолжающейся войны и напряженности в регионе, Азербайджан, которую характеризуют как остров стабильности, в последнее время подвергается религиозно-идеологическим провокациям, скоординированным информационным операциям и кибератакам.

    "Под предлогом различных свобод мишенью становятся многовековые национально-духовные и мультикультурные ценности нашего народа, а также религиозные убеждения, при этом посредством деструктивной деятельности чуждые обществу идеологии представляются людям как правильный путь, чтобы подорвать само понятие истины в обществе.

    В ходе совместного с соответствующими государственными органами расследования было установлено, что операции влияния, направленные на манипулирование общественным мнением, усиление поляризации в обществе и подрыв доверия к государственным структурам, а также кибератаки и террористические провокации осуществляются агентами влияния и скрытыми организациями внутри страны и за рубежом, а в цифровом пространстве - хакерскими группами, иностранными СМИ, реальными и фейковыми аккаунтами, а также ботами", - говорится в заявлении.

    В комиссии заявили, что действующие на территории дружественных и соседних стран силы распространяют дезинформацию через цифровые платформы и пытаются создавать этнические, религиозные и политические линии раскола в азербайджанском обществе.

    Согласно заявлению, для манипулирования общественным мнением используются алгоритмически управляемые публикации, "эхо-камеры" и "информационные пузыри", которые способствуют распространению ложной и вредоносной информации среди целевых аудиторий.

    В комиссии подчеркнули, что, несмотря на масштаб этих действий, азербайджанское общество не поддалось провокациям и поддержало меры государства.

    "Временная комиссия Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами, соответствующие комитеты и структурные подразделения Аппарата, а также государственные органы успешно противодействуют этим гибридным атакам и впредь не оставят без ответа любые подобные действия", - говорится в заявлении.

    Комиссия также выразила благодарность гражданам дружественных и соседних стран за объективную позицию в отношении антиазербайджанской деятельности.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) гибридные атаки
    Milli Məclisin komissiyası: Xarici aktorların Azərbaycana qarşı hibrid hücumlarının miqyası xeyli artıb
    Milli Majlis commission issues statement on hybrid attacks against Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    15:48
    Фото
    Главы МИД Азербайджана и Шри-Ланки обсудили усиление политического диалога
    Внешняя политика
    15:48
    Фото
    Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в области военного образования
    Армия
    15:38
    Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"
    Футбол
    15:37
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властей
    В регионе
    15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность
    Другие страны
    15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
    В регионе
    15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
    Другие страны
    15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    Внутренняя политика
    15:14
    Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте
    Энергетика
    Лента новостей