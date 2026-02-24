В Мексике после беспорядков направили в Халиско дополнительно 2 тыс. военных

Около 2 тыс. военнослужащих Министерства национальной обороны Мексики прибыли в штат Халиско для обеспечения безопасности после беспорядков, возникших на фоне ликвидации главаря картеля "Новое поколение Халиско".

Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Пабло Лемус в ходе оперативного совещания правительства штата. Видеозапись его выступления размещена на странице политика в соцсети X.

"Прибыли 2 000 служащих министерства национальной обороны для патрулирования улиц Халиско. Эти сотрудники уже приступили к исполнению обязанностей", - заявил он.

По словам Лемуса, власти продолжают работу по постепенному восстановлению нормальной жизнедеятельности в регионе, а также по окончательному освобождению автомобильных дорог для движения. Ожидается, что система общественного транспорта заработает в полном объеме 24 февраля.

Губернатор также напомнил, что на фоне сложившейся ситуации в штате до особого распоряжения отменены все массовые мероприятия и приостановлены очные занятия в учебных заведениях. Он подчеркнул, что регион получает полную поддержку со стороны федерального правительства.