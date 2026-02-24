Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Мексике после беспорядков направили в Халиско дополнительно 2 тыс. военных

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 06:26
    В Мексике после беспорядков направили в Халиско дополнительно 2 тыс. военных

    Около 2 тыс. военнослужащих Министерства национальной обороны Мексики прибыли в штат Халиско для обеспечения безопасности после беспорядков, возникших на фоне ликвидации главаря картеля "Новое поколение Халиско".

    Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Пабло Лемус в ходе оперативного совещания правительства штата. Видеозапись его выступления размещена на странице политика в соцсети X.

    "Прибыли 2 000 служащих министерства национальной обороны для патрулирования улиц Халиско. Эти сотрудники уже приступили к исполнению обязанностей", - заявил он.

    По словам Лемуса, власти продолжают работу по постепенному восстановлению нормальной жизнедеятельности в регионе, а также по окончательному освобождению автомобильных дорог для движения. Ожидается, что система общественного транспорта заработает в полном объеме 24 февраля.

    Губернатор также напомнил, что на фоне сложившейся ситуации в штате до особого распоряжения отменены все массовые мероприятия и приостановлены очные занятия в учебных заведениях. Он подчеркнул, что регион получает полную поддержку со стороны федерального правительства.

    Мексика беспорядки Пабло Лемус

    Последние новости

    06:26

    В Мексике после беспорядков направили в Халиско дополнительно 2 тыс. военных

    Другие страны
    05:45

    Northrop Grumman и ВВС США ускорят производство бомбардировщиков B-21 Raider

    Другие страны
    05:17

    США, Канада и Дания проводят учения в Арктике

    Другие страны
    04:59

    Трамп заявил, что предпочел бы заключить ядерную сделку с Ираном

    Другие страны
    04:22

    МИД Ирана: Сделка с США должна включать снятие санкций

    В регионе
    04:03

    Барт тен Брук: Трагедии, подобные Ходжалы, не должны повторяться

    Внешняя политика
    03:53

    В Мексике во время беспорядков из тюрьмы сбежали 23 заключенных

    Другие страны
    03:47

    Французский политик Филиппо: Париж больше не пользуется уважением

    Другие страны
    03:10

    Заммэра Гааги: Памятник жертвам Ходжалинской трагедии несет важное послание о мире

    Внешняя политика
    Лента новостей