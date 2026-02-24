Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Мексике во время беспорядков из тюрьмы сбежали 23 заключенных

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 03:53
    По меньшей мере 23 человека совершили побег из региональной тюрьмы в городе Пуэрто-Вальярта в штате Халиско во время беспорядков, вспыхнувших после ликвидации главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско".

    Как передает Report, об этом сообщил секретарь общественной безопасности штата Хуан Пабло Эрнандес, передает телеканал NMas.

    "На данный момент информация, которая имеется при проверке, - это 23 человека, лишенных свободы, которые находятся в бегах. Соответствующие оповещения направлены федеральным властям для их поимки", - заявил он.

    По словам чиновника, побег стал возможен после того, как во время беспорядков подельники заключенных обстреляли тюрьму, а затем с помощью автомобиля снесли ворота и проникли на территорию. В ходе перестрелки погиб один из охранников учреждения.

    Ранее Министерство национальной обороны Мексики сообщило о ликвидации главаря картеля Рубен Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо. По данным ведомства, он получил тяжелые ранения в ходе столкновения с силовиками и скончался при транспортировке в военный госпиталь.

    После спецоперации по всей стране фиксировались массовые перекрытия дорог, поджоги автомобилей и коммерческих объектов. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что к понедельнику ситуация в сфере общественной безопасности была полностью взята под контроль.

    В Мексике во время беспорядков из тюрьмы сбежали 23 заключенных

