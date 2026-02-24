Барт тен Брук: Трагедии, подобные Ходжалы, не должны повторяться

Межконфессиональная организация Interreligieus Beraad Zegbroek, действующая в одном из районов Гааги, на протяжении многих лет поддерживает тесные контакты с Нидерландско-азербайджано-турецким культурным обществом и Азербайджанской ассоциацией Нидерландов.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом азербайджанским журналистам в Гааге заявил представитель организации Барт тен Брук, который вместе с другими представителями общественности пришел почтить память погибших в Ходжалы.

"Председатель культурного общества Ильхан Ашкын попросил меня выступить с речью, в которой я бы подчеркнул наши ценности в обществе. И я согласился, потому что считаю важным, чтобы жители Гааги больше работали над интеграцией. А для этого необходимо рассказывать друг другу свои истории и через них открывать для себя общие ценности", - сказал он.

По словам тен Брука, история Ходжалы широко известна, а произошедшие там события были ужасными.

"Но очень важно, как сказал и председатель общества Ашкын, что речь не идет о том, чтобы занимать политическую позицию. Главное - выразить солидарность и думать о том, что это никогда не должно повториться", - отметил он.

Он добавил, что, к сожалению, подобные трагические события продолжают происходить в разных странах мира, и люди должны совместно нести ответственность за недопущение их повторения.

"Если мы заглянем в свою историю, то увидим, что и в нашем обществе были события, когда Нидерланды поступали совершенно неправильно. И я думаю, что необходимо говорить об этом, чтобы лучше понимать друг друга и вместе формировать новое сообщество", - подчеркнул тен Брук.