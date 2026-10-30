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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Азербайджан и Грузия подписали пакет двусторонних документов в Сигнахи

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 12:54
    Азербайджан и Грузия подписали пакет двусторонних документов в Сигнахи

    30 октября в грузинском городе Сигнахи в рамках 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией состоялась церемония подписания двусторонних документов.

    Как сообщает грузинское бюро Report, документы предусматривают расширение сотрудничества между соответствующими государственными органами двух стран в области таможенного дела, карантина растений, защиты растений и ветеринарии.

    Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров и заместитель министра финансов Грузии, руководитель Службы доходов Мамука Бараташвили подписали протокол между правительствами Азербайджана и Грузии о практической деятельности совместного международного автомобильного пункта пропуска "Шелковый путь – Абрешумис Гза".

    Кроме того, председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и руководитель Национального продовольственного агентства Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Георгий Якобашвили подписали два документа.

    Они предусматривают сотрудничество в области карантина и защиты растений, а также ветеринарии.

    Подписанные документы направлены на развитие таможенных процедур и укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

    Затем был подписан протокол 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

    Документ подписали премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Отмечено, что протокол имеет важное значение для развития экономического сотрудничества между двумя странами и дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

    Азербайджан и Грузия подписали пакет двусторонних документов в Сигнахи
    Азербайджан и Грузия подписали пакет двусторонних документов в Сигнахи
    Азербайджан и Грузия подписали пакет двусторонних документов в Сигнахи

    Азербайджано-грузинские отношения Али Асадов Ираклий Кобахидзе
    Фото
    Siqnaxidə Azərbaycan və Gürcüstan arasında ikitərəfli sənədlər imzalanıb
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    Azerbaijan, Georgia sign customs and agricultural cooperation documents
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