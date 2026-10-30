Азербайджан и Грузия подписали пакет двусторонних документов в Сигнахи

30 октября в грузинском городе Сигнахи в рамках 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Как сообщает грузинское бюро Report, документы предусматривают расширение сотрудничества между соответствующими государственными органами двух стран в области таможенного дела, карантина растений, защиты растений и ветеринарии.

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров и заместитель министра финансов Грузии, руководитель Службы доходов Мамука Бараташвили подписали протокол между правительствами Азербайджана и Грузии о практической деятельности совместного международного автомобильного пункта пропуска "Шелковый путь – Абрешумис Гза".

Кроме того, председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и руководитель Национального продовольственного агентства Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Георгий Якобашвили подписали два документа.

Они предусматривают сотрудничество в области карантина и защиты растений, а также ветеринарии.

Подписанные документы направлены на развитие таможенных процедур и укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Затем был подписан протокол 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

Документ подписали премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Отмечено, что протокол имеет важное значение для развития экономического сотрудничества между двумя странами и дальнейшего укрепления двусторонних отношений.