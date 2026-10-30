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    У берегов Испании обнаружена лодка со 113 мигрантами: двое из них оказались мертвыми

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 12:52
    У берегов Испании обнаружена лодка со 113 мигрантами: двое из них оказались мертвыми

    В порт Ла-Рестинга на юге испанского острова Эль-Йерро обнаружена небольшая лодка со 113 нелегальными мигрантами из Гамбии.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа со ссылкой на службы экстренной помощи острова.

    После обнаружения лодки со 113 мигрантами на борту примерно в 68 километрах к югу от Ла-Рестинги Координационный центр в Санта-Крус-де-Тенерифе направил вертолет Helimer 204 и судно Salvamar Navia для оказания помощи. Из них на берег выбрался 111 человек.

    "По прибытии выяснилось, что двое из них - мужчина и ребенок умерли во время 8-дневного путешествия из Гамбии. Кроме того, эвакуирована маленькая девочка в очень тяжелом состоянии", - сообщили в экстренных службах.

    По предварительным данным властей автономного сообщества, только за октябрь на Канарские острова прибыли более 4 тыс. мигрантов.

    Нелегальная миграция Гамбия Испания
    İspaniya sahillərində 113 miqrantın olduğu qayıq aşkar edilib: onlardan ikisinin öldüyü məlum olub
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