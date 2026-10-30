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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    İspaniya sahillərində 113 miqrantın olduğu qayıq aşkar edilib: onlardan ikisinin öldüyü məlum olub

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 13:07
    İspaniya sahillərində 113 miqrantın olduğu qayıq aşkar edilib: onlardan ikisinin öldüyü məlum olub

    İspaniyanın El-Yerro adasının cənubundakı La-Restinqa limanında Qambiyadan olan 113 qeyri-qanuni miqrantı daşıyan kiçik qayıq aşkar edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya mediası adanın təcili yardım xidmətlərinə istinadən məlumat yayıb.

    "Qayıq La-Restinqadan təxminən 68 kilometr cənubda aşkar edildikdən sonra Santa-Krus-de-Tenerifedəki Koordinasiya Mərkəzi kömək göstərmək üçün "Helimer 204" helikopterini və "Salvamar Navia" gəmisini göndərib. 111 miqrant sahilə çıxıb.

    "Bir kişi və bir uşağın Qambiyadan başlayan 8 günlük səyahət zamanı öldüyü məlum olub. Bundan başqa, çox ağır vəziyyətdə olan azyaşlı bir qız təxliyə edilib", - təcili yardım xidmətlərindən bildirilib.

    Muxtar icma hakimiyyət orqanlarının ilkin məlumatına görə, təkcə oktyabr ayında Kanar adalarına 4 mindən çox miqrant gəlib.

    Qanunsuz miqrasiya İspaniya
    У берегов Испании обнаружена лодка со 113 мигрантами: двое из них оказались мертвыми
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