İspaniya sahillərində 113 miqrantın olduğu qayıq aşkar edilib: onlardan ikisinin öldüyü məlum olub
- 30 oktyabr, 2026
- 13:07
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İspaniyanın El-Yerro adasının cənubundakı La-Restinqa limanında Qambiyadan olan 113 qeyri-qanuni miqrantı daşıyan kiçik qayıq aşkar edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya mediası adanın təcili yardım xidmətlərinə istinadən məlumat yayıb.
"Qayıq La-Restinqadan təxminən 68 kilometr cənubda aşkar edildikdən sonra Santa-Krus-de-Tenerifedəki Koordinasiya Mərkəzi kömək göstərmək üçün "Helimer 204" helikopterini və "Salvamar Navia" gəmisini göndərib. 111 miqrant sahilə çıxıb.
"Bir kişi və bir uşağın Qambiyadan başlayan 8 günlük səyahət zamanı öldüyü məlum olub. Bundan başqa, çox ağır vəziyyətdə olan azyaşlı bir qız təxliyə edilib", - təcili yardım xidmətlərindən bildirilib.
Muxtar icma hakimiyyət orqanlarının ilkin məlumatına görə, təkcə oktyabr ayında Kanar adalarına 4 mindən çox miqrant gəlib.