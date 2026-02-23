АПБА прокомментировало случаи гибели птиц на побережье Каспийского моря

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие
    • 23 февраля, 2026
    • 17:16
    В тушах птиц, найденных на побережье Каспийского моря в Баку, Сумгайыте и других прибрежных территориях Абшеронского района, опасных заболеваний не выявлено.

    Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), подчеркнув, что ситуация находится под контролем соответствующих служб.

    По информации ведомства, сотрудники региональных подразделений АПБА совместно со специалистами Службы охраны биологического разнообразия и Агентства аграрных услуг провели осмотр прибрежных территорий, где были обнаружены погибшие дикие птицы. Проведен отбор проб на местах, начаты необходимые исследования.

    Отобранные образцы направили в лабораторию. Результаты анализов показали отсутствие особо опасных и специфических заболеваний птиц.

    Одновременно продолжается проверка информации о найденных тушах птиц на побережье вблизи села Ниязабад Хачмазского района. Совместно с профильными государственными структурами уже проведен забор диагностических образцов, проводятся лабораторные исследования. Окончательные результаты будут представлены общественности в ближайшее время.

