Другие страны
- 23 февраля, 2026
- 17:29
Германия с февраля 2022 года оказала Украине военную помощь на 55 млрд евро, а гражданскую поддержку - на 39 млрд евро.
Как передает Report, об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.
"С 24 февраля 2022 года правительство ФРГ выделило около 39 млрд евро на гражданскую поддержку и 55 млрд евро на военную помощь. Таким образом, Германия сейчас является крупнейшим двусторонним донором как в гражданской, так и в военной сфере", - сказал он.
