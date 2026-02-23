Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан увеличил почти в 5 раз импорт гибридных автомобилей из Китая

    Бизнес
    • 23 февраля, 2026
    • 16:54
    Азербайджан увеличил почти в 5 раз импорт гибридных автомобилей из Китая

    Азербайджан импортировал в 2025 году 73 678 гибридных автомобилей (транспортные средства, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем) на сумму $1 млрд 428,23 млн, что в 2 раза больше в стоимостном выражении и в 2,8 раза больше в количественном выражении по сравнению с показателями 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

    В отчетный период Азербайджан закупил из Китая 62 тыс. 488 гибридных автомобилей (+4,8 раза) на $1 млрд 132,54 млн (+3,6 раза), Японии - 5 тыс. 31 ед. (-23%) на $93,31 млн (-2%), Южной Кореи - 2 тыс. 903 ед. (+69%) на $69,6 млн (+81%), Соединенных Штатов Америки - 1 тыс. 718 ед. (+3,6%) на $46,51 млн (-25%), Германии - 615 ед. (-52%) на $36,91 млн (-54%).

    В 2024 году на долю Китая пришлось 50% из 26 197 гибридных автомобилей, импортированных в Азербайджан.

    Китай автомобили импорт гибридные автомобили Госкомстат
    Azərbaycan Çindən hibrid avtomobillərin idxalını kəskin artırıb
    Azerbaijan nearly quintuples hybrid car imports from China

    Последние новости

    17:52

    Суд продлил арест экс-замглавы ИВ Гарадагского района

    Происшествия
    17:51

    AZAL представит Стратегическую дорожную карту до 2032 года во втором квартале - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    17:47

    Трамп заявил, что Верховный суд наделил его полномочиями по пошлинам

    Другие страны
    17:42

    Сомали намерен предоставить США доступ к военным базам

    Другие страны
    17:40

    Партия Марин Ле Пен выдвинула очередной вотум недоверия правительству Франции

    Другие страны
    17:38

    Мария Стадник назначена старшим тренером сборной Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    17:29

    Германия с февраля 2022 года оказала Украине военную помощь на 55 млрд евро

    Другие страны
    17:28

    В Азербайджане четверо получили административный арест за оскорбления в интернете

    Происшествия
    17:22

    В Сумгайыте обнаружен неразорвавшийся снаряд

    Происшествия
    Лента новостей