Азербайджан увеличил почти в 5 раз импорт гибридных автомобилей из Китая

Азербайджан импортировал в 2025 году 73 678 гибридных автомобилей (транспортные средства, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем) на сумму $1 млрд 428,23 млн, что в 2 раза больше в стоимостном выражении и в 2,8 раза больше в количественном выражении по сравнению с показателями 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

В отчетный период Азербайджан закупил из Китая 62 тыс. 488 гибридных автомобилей (+4,8 раза) на $1 млрд 132,54 млн (+3,6 раза), Японии - 5 тыс. 31 ед. (-23%) на $93,31 млн (-2%), Южной Кореи - 2 тыс. 903 ед. (+69%) на $69,6 млн (+81%), Соединенных Штатов Америки - 1 тыс. 718 ед. (+3,6%) на $46,51 млн (-25%), Германии - 615 ед. (-52%) на $36,91 млн (-54%).

В 2024 году на долю Китая пришлось 50% из 26 197 гибридных автомобилей, импортированных в Азербайджан.