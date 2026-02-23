Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Астаре изъято более 10 кг марихуаны, задержаны двое

    Происшествия
    • 23 февраля, 2026
    • 16:58
    В Астаре изъято более 10 кг марихуаны, задержаны двое

    В Астаринском районе Азербайджана правоохранительные органы задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

    Как сообщили южному бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, задержаны ранее судимые 35-летний Джейхун Гусейнов и 30-летняя Наджиба Шахвеледова.

    У них обнаружено более 10 кг марихуаны, отправленной наркоторговцем, проживающим в Иране, по предварительной договоренности.

    По данному факту в Астаринском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

    Расследование продолжается.

    марихуана Лянкаран наркоторговля наркокурьеры задержание
    Astarada narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Последние новости

    17:52

    Суд продлил арест экс-замглавы ИВ Гарадагского района

    Происшествия
    17:51

    AZAL представит Стратегическую дорожную карту до 2032 года во втором квартале - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    17:47

    Трамп заявил, что Верховный суд наделил его полномочиями по пошлинам

    Другие страны
    17:42

    Сомали намерен предоставить США доступ к военным базам

    Другие страны
    17:40

    Партия Марин Ле Пен выдвинула очередной вотум недоверия правительству Франции

    Другие страны
    17:38

    Мария Стадник назначена старшим тренером сборной Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    17:29

    Германия с февраля 2022 года оказала Украине военную помощь на 55 млрд евро

    Другие страны
    17:28

    В Азербайджане четверо получили административный арест за оскорбления в интернете

    Происшествия
    17:22

    В Сумгайыте обнаружен неразорвавшийся снаряд

    Происшествия
    Лента новостей