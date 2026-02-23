В Астаре изъято более 10 кг марихуаны, задержаны двое

В Астаринском районе Азербайджана правоохранительные органы задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили южному бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, задержаны ранее судимые 35-летний Джейхун Гусейнов и 30-летняя Наджиба Шахвеледова.

У них обнаружено более 10 кг марихуаны, отправленной наркоторговцем, проживающим в Иране, по предварительной договоренности.

По данному факту в Астаринском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.