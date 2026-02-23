В Астаре изъято более 10 кг марихуаны, задержаны двое
Происшествия
- 23 февраля, 2026
- 16:58
В Астаринском районе Азербайджана правоохранительные органы задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщили южному бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, задержаны ранее судимые 35-летний Джейхун Гусейнов и 30-летняя Наджиба Шахвеледова.
У них обнаружено более 10 кг марихуаны, отправленной наркоторговцем, проживающим в Иране, по предварительной договоренности.
По данному факту в Астаринском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
