    В Азербайджане четверо получили административный арест за оскорбления в интернете

    Происшествия
    • 23 февраля, 2026
    • 17:28
    В Азербайджане четверо получили административный арест за оскорбления в интернете

    В Азербайджане шесть человек привлечены к административной ответственности за оскорбительные высказывания в социальных сетях.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

    Отмечается, что в рамках правовых мер, реализуемых Управлением по внеуголовным производствам Генпрокуратуры, были установлены лица, нарушившие требования статьи 510.2 Кодекса об административных проступках. Речь идет о действиях, выражающих явное неуважение к обществу и оскорбляющих общественную нравственность в интернете, в том числе использовании непристойных выражений и жестов.

    По решению соответствующих судов в отношении четырех человек применен административный арест, еще двое оштрафованы.

    Sosial şəbəkədə təhqirə yol vermiş 6 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib

