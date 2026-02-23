В Азербайджане четверо получили административный арест за оскорбления в интернете
Происшествия
- 23 февраля, 2026
- 17:28
В Азербайджане шесть человек привлечены к административной ответственности за оскорбительные высказывания в социальных сетях.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Отмечается, что в рамках правовых мер, реализуемых Управлением по внеуголовным производствам Генпрокуратуры, были установлены лица, нарушившие требования статьи 510.2 Кодекса об административных проступках. Речь идет о действиях, выражающих явное неуважение к обществу и оскорбляющих общественную нравственность в интернете, в том числе использовании непристойных выражений и жестов.
По решению соответствующих судов в отношении четырех человек применен административный арест, еще двое оштрафованы.
