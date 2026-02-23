Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан и Гамбия планируют провести политконсультации

    Внешняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 16:50
    Азербайджан и Гамбия планируют провести политконсультации

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам гамбийцев за рубежом Гамбии Серингом Моду Нджие.

    Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел.

    В ходе телефонного разговора министры обсудили текущее состояние и перспективы развития существующих двусторонних отношений между Азербайджаном и Гамбией.

    Была подчеркнута важность проведения в ближайшее время политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании о политических консультациях", подписанным в сентябре прошлого года.

    Министры отметили значимость интенсификации политического диалога, взаимных визитов и расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

    Стороны обменялись мнениями относительно предстоящего председательства Азербайджана в Организации исламского сотрудничества, а также планов подготовки к престижным мероприятиям, которые будут проведены в этих рамках.

    Гамбийская сторона также была проинформирована о Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в Азербайджане 17-22 мая текущего года.

    В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, а также другим темам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов Серинг Моду Нджие телефонный разговор Азербайджан Гамбия
    Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

    Последние новости

    16:58

    В Астаре изъято более 10 кг марихуаны, задержаны двое

    Происшествия
    16:58

    Барро: Франция выступает за полный запрет морских перевозок российских энергоносителей

    Другие
    16:54

    Азербайджан увеличил почти в 5 раз импорт гибридных автомобилей из Китая

    Бизнес
    16:50

    Азербайджан и Гамбия планируют провести политконсультации

    Внешняя политика
    16:50

    Токаев и Кобахидзе обсудили перспективы развития казахско-грузинских отношений

    В регионе
    16:34

    Премьер Канады посетит Индию, Австралию и Японию

    Другие страны
    16:29

    Азербайджан увеличил экспорт чая и сократил импорт

    АПК
    16:23

    Летевший из Владивостока в Хабаровск самолет совершил экстренную посадку

    В регионе
    16:17

    Уволен председатель Нахчыванского Госагентства по ОМС

    Внутренняя политика
    Лента новостей