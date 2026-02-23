Азербайджан и Гамбия планируют провести политконсультации

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам гамбийцев за рубежом Гамбии Серингом Моду Нджие.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел.

В ходе телефонного разговора министры обсудили текущее состояние и перспективы развития существующих двусторонних отношений между Азербайджаном и Гамбией.

Была подчеркнута важность проведения в ближайшее время политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании о политических консультациях", подписанным в сентябре прошлого года.

Министры отметили значимость интенсификации политического диалога, взаимных визитов и расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны обменялись мнениями относительно предстоящего председательства Азербайджана в Организации исламского сотрудничества, а также планов подготовки к престижным мероприятиям, которые будут проведены в этих рамках.

Гамбийская сторона также была проинформирована о Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в Азербайджане 17-22 мая текущего года.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, а также другим темам, представляющим взаимный интерес.