Азербайджан и Гамбия планируют провести политконсультации
- 23 февраля, 2026
- 16:50
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам гамбийцев за рубежом Гамбии Серингом Моду Нджие.
Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел.
В ходе телефонного разговора министры обсудили текущее состояние и перспективы развития существующих двусторонних отношений между Азербайджаном и Гамбией.
Была подчеркнута важность проведения в ближайшее время политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании о политических консультациях", подписанным в сентябре прошлого года.
Министры отметили значимость интенсификации политического диалога, взаимных визитов и расширения сотрудничества в рамках международных организаций.
Стороны обменялись мнениями относительно предстоящего председательства Азербайджана в Организации исламского сотрудничества, а также планов подготовки к престижным мероприятиям, которые будут проведены в этих рамках.
Гамбийская сторона также была проинформирована о Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в Азербайджане 17-22 мая текущего года.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, а также другим темам, представляющим взаимный интерес.