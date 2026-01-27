Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    ГНФАР снизил долю европейских стран в своем инвестпортфеле

    Финансы
    • 27 января, 2026
    • 12:42
    ГНФАР снизил долю европейских стран в своем инвестпортфеле

    Доля европейских стран в инвестициях Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 января этого года составила 25,9%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

    Согласно информации, это на 4,8 процентных пункта меньше по сравнению с 1 января прошлого года.

    За отчетный период доля стран Североамериканского региона в портфеле снизилась на 4,1 процентных пункта, до 23,9%, доля стран Азиатского региона - на 4,9 процентных пункта, до 8%, доля стран Ближневосточного региона увеличилась на 0,8%, до 1,4%, доля Австралии и Новой Зеландии выросла на 0,2 процентных пункта, до 0,9%, а доля Латиноамериканского региона осталась неизменной на уровне 0,1%.

    Доля международных финансовых организаций в инвестициях ГНФАР снизилась на 4,8 процентных пункта, до 1,6%, а доля золота, как было заявлено ранее, увеличилась на 17,6 процентных пункта, до 38,2%.

    Отметим, что на 1 января этого года стоимость инвестиционного портфеля ГНФАР составила $73 млрд 539,7 млн. Это на $13 млрд 510,2 млн или 22,5% больше по сравнению с 1 января 2025 года.

    ARDNF investisiya portfelində Avropa ölkələrinin payını azaldıb
    SOFAZ investment portfolio sees fall in European countries' share

