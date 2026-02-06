Азербайджан и Пакистан обсудили расширение военного сотрудничества

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 06 февраля, 2026
    • 19:04
    Азербайджанская делегация, возглавляемая командующим Военно-морскими силами (ВМС) контр-адмиралом Шахином Мамедовым, находящаяся с визитом в Пакистане, встретилась с командующим ВМС этой страны адмиралом Навидом Ашрафом.

    Как сообщает Report, в ходе встречи командующие обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между ВМС двух стран, была подчеркнута важность проведения совместных учений с точки зрения обмена опытом и повышения профессионализма военных моряков.

    Затем контр-адмирал Ш. Мамедов встретился с Федеральным министром обороны Пакистана Асифом Мухаммедом Хаваджой и выразил признательность за оказанный прием. Отмечено, что расширение сотрудничества с Пакистаном в сфере обороны находится в центре внимания руководства страны.

    На встрече отмечалась важность военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, стороны выразили уверенность в том, что взаимные визиты окажут положительное влияние на развитие двустороннего сотрудничества.

    После встречи с командующим флотом Пакистана вице-адмиралом Абдулом Мунибом командующий ВМС Азербайджана навестил военнослужащих нашей страны, проходящих обучение в Пакистане, и поинтересовался ходом их подготовки.

    В рамках визита контр-адмирал Мамедов ознакомился с условиями, созданными на судоремонтных предприятиях Пакистана.

    Отметим, что визит командующего ВМС в Пакистан имеет важное значение с точки зрения развития сотрудничества между ВМС двух государств, расширения взаимодействия в сфере военного образования и по военно-техническим вопросам.

    военное сотрудничество Пакистан ВМС Азербайджана Шахин Мамедов
    Azərbaycan-Pakistan hərbi əməkdaşlığı müzakirə olunub
    Лента новостей