    "Азерэнержи" обсудил с ВБ реализацию проекта AZURE

    Энергетика
    • 27 января, 2026
    • 12:42
    Азерэнержи обсудил с ВБ реализацию проекта AZURE

    "Азерэнержи" и Всемирный банк провели переговоры по статусу реализации проекта интеграции возобновляемых источников энергии в сеть (AZURE), дальнейших шагах и важности ускорения работы.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи", обсуждения состоялись в рамках встречи делегаций во главе с председателем компании Бабой Рзаевым и региональным директором ВБ по инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье.

    На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах интеграции масштабных возобновляемых источников энергии в сеть в Азербайджане и о перспективах сотрудничества.

    "AzərEnerji" Dünya Bankı ilə AZURE layihəsinin icrasını müzakirə edib
    Azerenerji mulls implementation of AZURE project with WB

