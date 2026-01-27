"Азерэнержи" обсудил с ВБ реализацию проекта AZURE

"Азерэнержи" и Всемирный банк провели переговоры по статусу реализации проекта интеграции возобновляемых источников энергии в сеть (AZURE), дальнейших шагах и важности ускорения работы.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи", обсуждения состоялись в рамках встречи делегаций во главе с председателем компании Бабой Рзаевым и региональным директором ВБ по инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах интеграции масштабных возобновляемых источников энергии в сеть в Азербайджане и о перспективах сотрудничества.