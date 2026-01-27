Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Госслужба по вопросам имущества в прошлом году выписала штрафы на 585 тысяч манатов

    Инфраструктура
    • 27 января, 2026
    • 12:44
    Госслужба по вопросам имущества в прошлом году выписала штрафы на 585 тысяч манатов

    Государственная служба по вопросам имущества в 2025 году применила штрафы на сумму 585 тыс. манатов, составив 1 266 административных протоколов в отношении физических и юридических лиц, нарушивших требования Земельного кодекса.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

    Согласно информации, в прошлом году также продолжалась работа в сфере управления земельными ресурсами, использования земель и осуществления государственного контроля за их охраной, всего по стране было проведено 25 964 мониторинга.

