ГНФАР сократил долю облигаций сроком до года
Финансы
- 27 января, 2026
- 12:36
Краткосрочные инструменты со сроком до одного года составили 12,7% портфеля облигаций и инструментов денежного рынка Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по состоянию на 1 января 2025 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это на 4,3 процентных пункта меньше, чем на 1 января прошлого года.
За отчетный период 32,2% облигаций и других инструментов денежного рынка (+2,9 п.п) были размещены на срок от 1 года до 3 лет, 29,1% (+2,7 п.п.) - на срок от 3 до 5 лет и 26,1% (-1,3 п.п.) - на срок более 5 лет.
Последние новости
13:57
Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФАФутбол
13:47
Трое туристов из Франции погибли при переворачивании лодки у берегов ОманаДругие страны
13:31
На востоке Индии в результате пожара на складе погибли восемь человекДругие страны
13:30
Фото
Прибывшим в зангиланское село Мамедбейли переселенцам вручены ключи - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:28
В 2025 году число ночевок в отелях Азербайджана увеличилось почти на 7%Туризм
13:27
Казахстан и Израиль подписали меморандум о безвизовом режимеВ регионе
13:27
Доходы отелей в Азербайджане сократились на 6%Туризм
13:26
Фото
В Баку обсудили современные подходы к лечению инсультаЗдоровье
13:08