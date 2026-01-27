ГНФАР сократил долю облигаций сроком до года

Краткосрочные инструменты со сроком до одного года составили 12,7% портфеля облигаций и инструментов денежного рынка Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по состоянию на 1 января 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это на 4,3 процентных пункта меньше, чем на 1 января прошлого года.

За отчетный период 32,2% облигаций и других инструментов денежного рынка (+2,9 п.п) были размещены на срок от 1 года до 3 лет, 29,1% (+2,7 п.п.) - на срок от 3 до 5 лет и 26,1% (-1,3 п.п.) - на срок более 5 лет.