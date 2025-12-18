WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Aİ Rusiyanın "kölgə donanması"nın 41 gəmisinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 15:42
    Aİ Rusiyanın kölgə donanmasının 41 gəmisinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Bu gün Avropa İttifaqı (Aİ) Şurası Rusiyanın neft tankerlərinin "kölgə donanması"na daxil olan və Rusiyaya enerji daşıyıcılarından gəlir gətirən daha 41 gəmiyə qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlər həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ Şurasının mətbuat üçün məlumatında bildirilir.

    Məlumata görə, bu gəmilər limanlara giriş və dəniz daşımalarına aid geniş xidmətlər göstərilməsi qadağasının şamil olunduğu siyahıya daxil ediləcək.

    Qeyd olunub ki, bu tədbirlər "neft qiymətlərinə məhdudiyyət mexanizmindən yayınan və ya Rusiyanın enerji sektorunu dəstəkləyən" tankerlərə qarşı yönəlib. Sanksiyalar həmçinin Rusiya üçün hərbi texnikalar daşıyan və ya Ukraynadan çıxarılmış taxıl və mədəni sərvətlərin daşınmasında iştirak edən gəmilərə də şamil edilir.

    Qəbul edilmiş qərarın nəticəsinə əsasən, Aİ-nin məhdudlaşdırdığı gəmilərin ümumi sayı 600-ə yaxınlaşıb. Avropa İttifaqı Rusiyaya və onun "kölgə donanması"na təzyiqi daha da gücləndirməyə, o cümlədən əlavə sanksiyalar tətbiq etməyə hazır olduğunu vurğulayıb.

    Совет ЕС ввел санкции против 41 судна теневого танкерного флота РФ

    Son xəbərlər

    15:57

    Azərbaycanda müasir əyar laboratoriyaları yaradılacaq

    Biznes
    15:56

    AQTA Yeni il hədiyyə qutuları ilə bağlı istehlakçılara müraciət edib

    Sağlamlıq
    15:49

    Azərbaycan aeroportlarında VİP salondan istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı genişlənib

    İnfrastruktur
    15:48

    "Araz-Naxçıvan" təxirə salınmış matçda U-19-u məğlub edib

    Futbol
    15:47
    Foto

    Xankəndi sakinləri üçün oftalmoloji tibbi müayinələr keçirilir

    Sağlamlıq
    15:42

    Aİ Rusiyanın "kölgə donanması"nın 41 gəmisinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    15:40

    Azərbaycan və İordaniya əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:38

    EDB: Dünya iqtisadiyyatı 2026-cı ildə bir qədər yavaşlayacaq

    Maliyyə
    15:30

    Britaniya Rusiyanın dörd neft şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti