    Совет ЕС ввел санкции против 41 судна теневого танкерного флота РФ

    Сегодня Совет Европейского союза ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, входящего в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров и приносящих России доход от энергоносителей.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

    Согласно информации, данные суда будут включены в перечень кораблей, на которые распространяется запрет на доступ в порты и на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками.

    В сообщении отмечается, что эти меры направлены против танкеров, которые "обходят механизм ограничения цен на нефть или поддерживают энергетический сектор России". Под санкции также подпадают суда, ответственные за перевозку военной техники для России или причастные к транспортировке вывезенного с Украины зерна и культурных ценностей.

    В результате принятого решения общее число судов, находящихся под ограничительными мерами ЕС, приблизилось к 600.

    Евросоюз подчеркнул, что сохраняет готовность и дальше усиливать давление на Россию и ее теневой флот, в том числе за счет введения дополнительных санкционных мер.

    Евросоюз теневой флот Россиия Украина российско-украинская война Совет ЕС санкции
