Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана
- 19 декабря, 2025
- 14:08
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Примите сердечные поздравления с днем рождения.
Уверен, что в этом году Вы встречаете свой праздник с особым настроением. Благодаря Вашей политической мудрости и твердой воле Азербайджанская Республика уверенно наращивает международный авторитет, добиваясь поставленных целей.
В Беларуси придают особое значение отношениям стратегического партнерства между нашими странами, а также поступательному развитию межгосударственного сотрудничества в различных областях.
Ценю доверительные контакты и взаимную поддержку на многосторонних площадках, а также Ваше внимание к углублению белорусско-азербайджанского диалога на всех уровнях.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо азербайджанского народа".