Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 14:08
    Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана

    Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович,

    Примите сердечные поздравления с днем рождения.

    Уверен, что в этом году Вы встречаете свой праздник с особым настроением. Благодаря Вашей политической мудрости и твердой воле Азербайджанская Республика уверенно наращивает международный авторитет, добиваясь поставленных целей.

    В Беларуси придают особое значение отношениям стратегического партнерства между нашими странами, а также поступательному развитию межгосударственного сотрудничества в различных областях.

    Ценю доверительные контакты и взаимную поддержку на многосторонних площадках, а также Ваше внимание к углублению белорусско-азербайджанского диалога на всех уровнях.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо азербайджанского народа".

    Ильхам Алиев Александр Лукашенко поздравление
    Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan Prezidentini təbrik edib
    Aleksandr Lukashenko congratulates President of Azerbaijan

    Последние новости

    14:50

    Экс-глава АП Грузии: поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению — результат мирного процесса

    В регионе
    14:38

    Казахстан инициировал межгосударственную программу по сохранению Каспия

    Экология
    14:34

    Вугар Гурбанов: Медсестрам запрещено делать инъекции на дому

    Здоровье
    14:33
    Фото

    Азербайджан и ООН обсудили создание системы мониторинга ЦУР

    ИКТ
    14:31

    ММ принял в I чтении законопроект о запрете электронных сигарет

    Милли Меджлис
    14:27

    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 23 декабря

    Милли Меджлис
    14:26

    РФ и Украина провели очередной обмен телами погибших военных

    Другие страны
    14:25

    Emirates отменила и задержала десятки авиарейсов в Дубае и Шардже

    Другие страны
    14:20

    Нурсултан Назарбаев направил письмо президенту Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей