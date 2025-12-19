Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сердар Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 14:10
    Сердар Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева

    Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу! Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

    Под Вашим мудрым руководством братский Азербайджан добился значительных успехов в укреплении своей государственности, повышении авторитета на международной арене и улучшении благосостояния народа.

    С большим удовлетворением хотел бы отметить, что туркмено-азербайджанские отношения, основанные на прочных принципах добрососедства, дружбы и взаимопонимания, в последнее время получили новый импульс. Эти отношения отличаются высоким уровнем взаимного доверия и открытости, что служит прочной основой для их дальнейшего успешного развития.

    Пользуясь этой приятной возможностью, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, дальнейшего прогресса и процветания".

