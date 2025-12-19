Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    РФ и Украина провели очередной обмен телами погибших военных

    Другие страны
    19 декабря, 2025
    14:26
    РФ и Украина провели очередной обмен телами погибших военных

    Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих.

    Как передает Report, об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

    "В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела 1 тыс. погибших украинских военных, России переданы тела 26 погибших",- написал он.

    Напомним, что в конце октября Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Киеву 1000 тел погибших, а украинская сторона вернула 31 тело.

