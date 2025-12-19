РФ и Украина провели очередной обмен телами погибших военных
Другие страны
- 19 декабря, 2025
- 14:26
Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих.
Как передает Report, об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем телеграм-канале.
"В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела 1 тыс. погибших украинских военных, России переданы тела 26 погибших",- написал он.
Напомним, что в конце октября Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Киеву 1000 тел погибших, а украинская сторона вернула 31 тело.
