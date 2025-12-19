Парламент одобрил в I чтении новые правила хранения нотариальной тайны

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в правила хранения тайны нотариальных действий.

Как сообщает Report, поправки предложены в законы "О нотариате" и "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Согласно изменениям, информация о сделках с долями в уставном капитале коммерческих юридических лиц будет передаваться в государственные органы в режиме реального времени через Электронную правительственную информационную систему (EHİS). Речь идет, в частности, о договорах отчуждения долей, переходе долей по наследству, их обременении, а также о назначении управляющего имуществом в случае смерти учредителя, если он одновременно являлся законным представителем компании.

Также меняется порядок регистрации изменений в учредительных документах. Уполномоченный орган будет получать и регистрировать указанные сведения непосредственно онлайн.

Кроме того, коммерческие организации, а также представительства и филиалы иностранных компаний будут обязаны ежегодно, не позднее 31 января, представлять отчет о наличии или отсутствии изменений в учредительных документах и зарегистрированных данных - в бумажной или электронной форме.