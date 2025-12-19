Нурсултан Назарбаев направил письмо президенту Азербайджана
- 19 декабря, 2025
- 14:20
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу! Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.
В интересах страны Вы достойно оправдываете ожидания своего народа и великого мудрого Отца.
Благодаря Вашей дальновидной политике международный престиж Азербайджана возрос и в регионе сформировался новый этап мира и взаимного доверия.
Желаю Вашей стране дальнейшего процветания и новых достижений.
Я особенно ценю сложившееся между нами уважение. Всегда с теплотой вспоминаю все наши встречи и беседы, которые проходили в духе дружбы и уважения.
По этому знаменательному случаю, дорогой Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, удачи в Ваших благородных начинаниях, а также процветания и дальнейших успехов братскому народу Азербайджана".