Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Нурсултан Назарбаев направил письмо президенту Азербайджана

    Внешняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 14:20
    Нурсултан Назарбаев направил письмо президенту Азербайджана

    Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу! Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

    В интересах страны Вы достойно оправдываете ожидания своего народа и великого мудрого Отца.

    Благодаря Вашей дальновидной политике международный престиж Азербайджана возрос и в регионе сформировался новый этап мира и взаимного доверия.

    Желаю Вашей стране дальнейшего процветания и новых достижений.

    Я особенно ценю сложившееся между нами уважение. Всегда с теплотой вспоминаю все наши встречи и беседы, которые проходили в духе дружбы и уважения.

    По этому знаменательному случаю, дорогой Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, удачи в Ваших благородных начинаниях, а также процветания и дальнейших успехов братскому народу Азербайджана".

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана Нурсултан Назарбаев Казахстан Поздравительное письмо
    Nursultan Nazarbayev Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Последние новости

    14:50

    Экс-глава АП Грузии: поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению — результат мирного процесса

    В регионе
    14:38

    Казахстан инициировал межгосударственную программу по сохранению Каспия

    Экология
    14:34

    Вугар Гурбанов: Медсестрам запрещено делать инъекции на дому

    Здоровье
    14:33
    Фото

    Азербайджан и ООН обсудили создание системы мониторинга ЦУР

    ИКТ
    14:31

    ММ принял в I чтении законопроект о запрете электронных сигарет

    Милли Меджлис
    14:27

    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 23 декабря

    Милли Меджлис
    14:26

    РФ и Украина провели очередной обмен телами погибших военных

    Другие страны
    14:25

    Emirates отменила и задержала десятки авиарейсов в Дубае и Шардже

    Другие страны
    14:20

    Нурсултан Назарбаев направил письмо президенту Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей