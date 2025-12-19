İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Nursultan Nazarbayev Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 19 dekabr, 2025
    • 13:22
    Nursultan Nazarbayev Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Qazaxıstanın birinci Prezidenti Nursultan Nazarbayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib.

    "Report"un məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

    "Hörmətli İlham Heydər oğlu.

    Doğum gününüz münasibətilə səmimi təbriklərimi qəbul edin.

    Siz ölkənizin mənafeyi naminə xalqınızın və dahi atanızın gözləntilərini layiqincə doğruldursunuz.

    Uzaqgörən siyasətiniz sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu artmış, regionda sülh və qarşılıqlı etimadın yeni bir mərhələsi formalaşmışdır.

    Ölkənizə davamlı rifah və yeni nailiyyətlər arzulayıram.

    Aramızda yaranan hörməti xüsusilə yüksək qiymətləndirirəm. Dostluq və hörmət ruhunda keçən bütün görüşlərimizi, söhbətlərimizi həmişə xoş duyğularla yada salıram.

    Hörmətli İlham Heydər oğlu, bu əlamətdar gün münasibətilə Sizə möhkəm cansağlığı, nəcib təşəbbüslərinizdə müvəffəqiyyət, qardaş Azərbaycan xalqına isə firavanlıq və yeni uğurlar diləyirəm".

    Nursultan Nazarbayev İlham Əliyev

    Son xəbərlər

    14:02

    Azərbaycan yanacağı daşıyan dəmir yolu qatarı Ermənistan-Gürcüstan sərhədini keçir

    Energetika
    14:02

    Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib

    Sosial müdafiə
    14:00

    Azərbaycan klubuna texniki məğlubiyyət verilib

    Futbol
    13:53

    Vüqar Qurbanov: Tibb bacılarının evlərdə iynə vurmalarına icazə yoxdur

    Sağlamlıq
    13:52

    Gürcü professor: Azərbaycandan neft məhsullarının Ermənistana yola salınması sülh prosesinin real nəticəsidir

    Region
    13:48

    AFFA İntizam Komitəsi "Sabah" - "Qarabağ" matçı ilə bağlı cəzaları açıqlayıb

    Futbol
    13:47
    Foto

    Azərbaycanda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə Milli İzləmə Sistemi hazırlanacaq

    İKT
    13:47

    Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 23-də keçiriləcək

    Milli Məclis
    13:40

    Azərbaycanın tanınmış güləşçisi: "Arzum budur ki, tələbələrim olimpiya medalı qazansınlar"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti