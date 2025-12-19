Лидер КНР поздравил Ильхама Алиева

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

По случаю Вашего Дня рождения имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания.

Под нашим стратегическим руководством китайско-азербайджанские отношения всестороннего стратегического партнерства стремительно развиваются, политическое взаимодоверие двух стран постоянно укрепляется, взаимовыгодное сотрудничество стабильно продвигается и плодотворно реализуется международное взаимодействие.

В течение этого года мы с Вами дважды встречались, и достигнутые нами важные договоренности эффективно и всесторонне претворяются в жизнь.

Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для достижения новых результатов всестороннего сотрудничества на благо народов двух стран.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия".