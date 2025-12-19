Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 14:25
    Emirates отменила и задержала десятки авиарейсов в Дубае и Шардже

    Авиакомпания Emirates отменила 13 рейсов в Дубае, а также произошли задержки и отмены рейсов в аэропорту Шарджи после ночного ливня.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на AL Arabiya.

    "Некоторые рейсы отменяются или задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий", - заявил представитель аэропорта Дубая.

    Национальный метеорологический центр ОАЭ предупредил о сильных дождях по всей стране в период с четверга по пятницу, в том числе в Дубае и столице Абу-Даби.

    Отметим, что в прошлом году рекордные за 76 лет ливни в ОАЭ привели к гибели как минимум четырех человек и на несколько дней парализовали жизнь в Дубае.

    "Emirates" Dubay və Şarcada onlarla uçuşu ləğv edib

