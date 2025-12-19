Emirates отменила и задержала десятки авиарейсов в Дубае и Шардже

Авиакомпания Emirates отменила 13 рейсов в Дубае, а также произошли задержки и отмены рейсов в аэропорту Шарджи после ночного ливня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AL Arabiya.

"Некоторые рейсы отменяются или задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий", - заявил представитель аэропорта Дубая.

Национальный метеорологический центр ОАЭ предупредил о сильных дождях по всей стране в период с четверга по пятницу, в том числе в Дубае и столице Абу-Даби.

Отметим, что в прошлом году рекордные за 76 лет ливни в ОАЭ привели к гибели как минимум четырех человек и на несколько дней парализовали жизнь в Дубае.