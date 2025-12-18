Палата представителей США отклонила резолюцию против боевых действий в отношении Венесуэлы
- 18 декабря, 2025
- 04:13
Большинство членов Палаты представителей США проголосовало против принятия резолюции об ограничении задействования американских вооруженных сил в боевых действиях против Венесуэлы без одобрения Конгресса.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Поддержали резолюцию 211 конгрессменов, а против нее проголосовали 213 законодателей.
