    Палата представителей США отклонила резолюцию против боевых действий в отношении Венесуэлы

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 04:13
    Большинство членов Палаты представителей США проголосовало против принятия резолюции об ограничении задействования американских вооруженных сил в боевых действиях против Венесуэлы без одобрения Конгресса.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Поддержали резолюцию 211 конгрессменов, а против нее проголосовали 213 законодателей.

    ABŞ Nümayəndələr Palatası Venesuelaya qarşı hərbi əməliyyatlarla bağlı qətnaməni rədd edib

