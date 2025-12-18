В Азербайджане утвержден порядок финансирования международных программ двойного диплома
Наука и образование
- 18 декабря, 2025
- 15:47
В Азербайджане утвержден порядок финансирования реализации международных программ двойного диплома.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
