    Наука и образование
    • 18 декабря, 2025
    • 15:47
    В Азербайджане утвержден порядок финансирования международных программ двойного диплома

    В Азербайджане утвержден порядок финансирования реализации международных программ двойного диплома.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Beynəlxalq ikili diplom proqramlarının maliyyələşdirilməsi qaydası təsdiqlənib

