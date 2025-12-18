Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    С 2022 года объем несуверенного финансирования МФО в Евразийском регионе превысил $21 млрд

    Финансы
    • 18 декабря, 2025
    • 15:39
    С 2022 года объем несуверенного финансирования МФО в Евразийском регионе превысил $21 млрд

    С 1 января 2022 года по конец третьего квартала 2025 года общий объем одобренного несуверенного финансирования международных финансовых организаций в Евразийском регионе составил 21,61 млрд долларов США.

    Как сообщает корреспондент Report из Алматы, об этом заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на итоговой пресс-конференции банка за 2025 год.

    По его словам, на долю ЕАБР приходится 41% общего объема финансирования.

    "За отчетный период ЕАБР предоставил региону финансирование на сумму 8,81 млрд долларов США. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направил 4,99 млрд долларов, Международная финансовая корпорация (IFC) - 2,52 млрд долларов, Азиатский банк развития (АБР) - 1,55 млрд долларов, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) - 1,49 млрд долларов, Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA) - 0,79 млрд долларов, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - 0,7 млрд долларов, Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) - 0,31 млрд долларов, Фонд ОПЕК - 0,25 млрд долларов, Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) - 0,14 млрд долларов, Международный банк экономического сотрудничества (IBEC) и Французское агентство развития (AFD) - по 0,03 млрд долларов", - подчеркнул глава ЕАБР.

    Н.Подгузов отметил, что будущее - за несуверенным финансированием: "Необходимо инвестировать напрямую в банкуемые проекты, а не через государство, которое в таком случае будет отягощено долговым бременем".

    Отметим, что с 2008 года и по состоянию на конец третьего квартала 2025 года объем одобренных несуверенных операций международных финансовых институтов в Азербайджане составил 2,671 млрд долларов США.

    На 2025 год приходится 61,7 млн долларов, а остальная сумма была направлена в период с 2008 по 2024 годы. За это время было реализовано 110 проектов, из которых 51 остается активным.

    Крупнейшими инвесторами выступают ЕБРР - 875,3 млн долларов, АБР - 790,5 млн долларов, ЧБТР - 278,9 млн долларов.

    Среди других активных институтов - IFC с объемом 209 млн долларов, АБИИ - 170 млн долларов, ЕИБ - 119,2 млн долларов, ICD - 116,2 млн долларов и Фонд ОПЕК - 111,9 млн долларов.

    Наиболее значимые направления финансирования включают финансовый сектор - 973,4 млн долларов, промышленность - 894,8 млн долларов, возобновляемые источники энергии - 675,4 млн долларов.

    Среднегодовой объем финансирования в Азербайджане увеличился в 2,6 раза - с 108 млн долларов в 2008-2010 годах до 280 млн долларов в 2022-2024 годах.

    ЕАБР АБР IFC АБИИ MIGA ЕИБ ICD ЧБТР IBEC AFD

    Последние новости

    15:48

    AYNA: На проспекте Хатаи в Баку улучшают организацию движения

    Инфраструктура
    15:47

    В Азербайджане утвержден порядок финансирования международных программ двойного диплома

    Наука и образование
    15:47

    В Азербайджане на аукцион выставят 6 месторождений полезных ископаемых

    Бизнес
    15:39

    С 2022 года объем несуверенного финансирования МФО в Евразийском регионе превысил $21 млрд

    Финансы
    15:33

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития сотрудничества

    Внешняя политика
    15:33

    Пашинян: Армения получит 20 млн евро от Европейского фонда мира

    В регионе
    15:32

    Кямаледдин Гейдаров отметил роль транспорта и логистики в связях с Катаром

    Внешняя политика
    15:26
    Фото

    Временный поверенный: Катар заинтересован в развитии экономических связей с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:24

    Великобритания ввела санкции против четырех нефтяных компаний РФ

    Другие страны
    Лента новостей