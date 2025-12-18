Временный поверенный: Катар заинтересован в развитии экономических связей с Азербайджаном

Катар заинтересован в развитии политических, экономических и культурных связей с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал временный поверенный в делах Катара в Азербайджане Хамад Халаф Аль-Хемаиди на официальном приеме в Баку по случаю Национального дня государства.

По его словам, они работают над развитием своего государства в соответствии с концепцией развития "Катар 2030":

"Цель этой концепции - благосостояние, процветание и устойчивое развитие. Она охватывает развитие отношений со всеми дружественными государствами, в том числе с Азербайджаном, обладающим древней историей и богатой культурой".

Хамад Халаф Аль-Хемаиди заявил, что взаимные визиты ответственных лиц и бизнесменов двух стран, в том числе последний визит министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова в Доху, проведение четвертого заседания совместной комиссии для стимулирования сотрудничества и достижения желаемых результатов дали толчок дальнейшему укреплению отношений сотрудничества.

Почетный гость мероприятия Кямаледдин Гейдаров поздравил государство и народ Катара от имени президента Азербайджана.

Министр отметил, что реализация концепции развития "Катар 2030" создала основу для новых возможностей в сферах экономической диверсификации, модернизации инфраструктуры, образования, туризма и инноваций:

"Сегодня Катар играет важную роль в укреплении глобальной энергетической безопасности, продвижении гуманитарного сотрудничества и развитии межгосударственного диалога как активный участник международных процессов".