Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития сотрудничества

    Внешняя политика
    • 18 декабря, 2025
    • 15:33
    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития сотрудничества

    Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев и председатель торгово-промышленной палаты Иордании Халил Аль-Хадж Тауфик обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство в публикации в соцсети "Х".

    "Обсудили текущее состояние торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Иорданией, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества", - говорится в сообщении.

    Азербайджан Иордания Шахин Абдуллаев Халил Аль-Хадж Тауфик экономика сотрудничество
    Azərbaycan və İordaniya əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə edib
    Azerbaijan, Jordan discuss prospects for developing cooperation

    Последние новости

    15:48

    AYNA: На проспекте Хатаи в Баку улучшают организацию движения

    Инфраструктура
    15:47

    В Азербайджане утвержден порядок финансирования международных программ двойного диплома

    Наука и образование
    15:47

    В Азербайджане на аукцион выставят 6 месторождений полезных ископаемых

    Бизнес
    15:39

    С 2022 года объем несуверенного финансирования МФО в Евразийском регионе превысил $21 млрд

    Финансы
    15:33

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития сотрудничества

    Внешняя политика
    15:33

    Пашинян: Армения получит 20 млн евро от Европейского фонда мира

    В регионе
    15:32

    Кямаледдин Гейдаров отметил роль транспорта и логистики в связях с Катаром

    Внешняя политика
    15:26
    Фото

    Временный поверенный: Катар заинтересован в развитии экономических связей с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:24

    Великобритания ввела санкции против четырех нефтяных компаний РФ

    Другие страны
    Лента новостей