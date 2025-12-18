Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития сотрудничества

Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев и председатель торгово-промышленной палаты Иордании Халил Аль-Хадж Тауфик обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщило посольство в публикации в соцсети "Х".

"Обсудили текущее состояние торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Иорданией, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества", - говорится в сообщении.